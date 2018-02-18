رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أُم الشهداء .

طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - قلد رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " ، أُم الشهداء - الأم الصابرة "

وافية القنطري أبونعامة "، بدرع الوفاء تقديراً وعرفاناً بما قدمته للوطن

من تضحيات جسام بالتحاق أبنائها الخمسة بثورة السابع عشر من فبراير منذ

انطلاقها في 2011 من أجل الحرية والكرامة .

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له بالمناسبة لدى استقباله بمقر

المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ، أُم الشهداء " أن كل ما يقدم لهذه

الأُم التي ضحت بفلذات كبدها في سبيل حرية الوطن لا يفي بجزء ولو بسيط

مما قدمته للوطن ، وأضاف أن أسرة الراحل " عبد السلام أبونعامة " قدمت

نموذجا كبيراً في التضحية والفداء وسطرت تاريخاً مشرفاً في الشجاعة

والإباء .

ويأتى استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج

" ، للأم الصابرة " وافية القنطري أبونعامة " وفاء لدماء شهداء ثورتنا،

الذين ضحوا أفضل ما تكون التضحية ولتكون دروسا وعبره إلى الأجيال حفاظا

على الذاكرة التاريخية للوطن ، وإلى ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالانتماء للوطن

والافتخار بأمجاده في صفوف الناشئة ، وإيلاء المزيد من العناية بالتاريخ

الوطني .



( وال )