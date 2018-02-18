رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أُم الشهداء .
الأحد ، 18- 02- 2018 - 12:47:00
طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - قلد رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " ، أُم الشهداء - الأم الصابرة "
وافية القنطري أبونعامة "، بدرع الوفاء تقديراً وعرفاناً بما قدمته للوطن
من تضحيات جسام بالتحاق أبنائها الخمسة بثورة السابع عشر من فبراير منذ
انطلاقها في 2011 من أجل الحرية والكرامة .
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له بالمناسبة لدى استقباله بمقر
المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ، أُم الشهداء " أن كل ما يقدم لهذه
الأُم التي ضحت بفلذات كبدها في سبيل حرية الوطن لا يفي بجزء ولو بسيط
مما قدمته للوطن ، وأضاف أن أسرة الراحل " عبد السلام أبونعامة " قدمت
نموذجا كبيراً في التضحية والفداء وسطرت تاريخاً مشرفاً في الشجاعة
والإباء .
ويأتى استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج
" ، للأم الصابرة " وافية القنطري أبونعامة " وفاء لدماء شهداء ثورتنا،
الذين ضحوا أفضل ما تكون التضحية ولتكون دروسا وعبره إلى الأجيال حفاظا
على الذاكرة التاريخية للوطن ، وإلى ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالانتماء للوطن
والافتخار بأمجاده في صفوف الناشئة ، وإيلاء المزيد من العناية بالتاريخ
الوطني .
( وال )