اقامة احتفالية بمدينة صبراته بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

صبراته 18 فبراير 2018 ( وال ) - شهدت مدينة صبراته التي ارتدت حلة من الزينة عشية أمس السبت احتفالية بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير استهلت بتلاوة أيات من الذكر الحكيم وإلقاء عدد من الكلمات من قبل عميد البلدية ، وآمرغرفة محاربة تنظيم " داعش " ورئيس جهاز الحرس البلدي .

وأكدت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على أهمية تحقيق المصالحة

الوطنية ولم الشمل وترسيخ قيم التسامح والإخاء بين أبناء الوطن كافة ،

والعمل بكل جد واخلاص لبناء دولة القانون والمؤسسات .

وتخلل الاحتفالية التي حضرها أبناء المدينة وما حولها عروض سلاح الجو

الليبي ، وعرض عسكري لوحدات من الجيش الوطني ورجال الأمن وجهاز الإسعاف وفرق الحماية المدنية ، اضافة إلى عروض شعبية من قبل الفرسان .. كما اشتملت الاحتفالية على عروض لسيارات الزينة لأهالى المنطقة .



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