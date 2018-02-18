مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب جماعة "الحوثي" اليمنية.





واشنطن 18 فبراير 2018 (وال) - يعتزم مجلس الأمن الدولي دراسة إدانة

إيران بسبب صواريخ جماعة الحوثيين في اليمن، وفق مسودة قرار قدمتها كل من

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وبحسب مسودة القرار، فإن الدول المذكورة تريد أن تدين "تقاعس إيران عن

منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن،

والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات".

وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن

لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أي نشاط

له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضغط منذ شهور لمحاسبة

إيران في الأمم المتحدة، في الوقت ذاته الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق

تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي

ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية".

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