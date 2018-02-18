رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .







طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا " فرانك

بيكر" يرافقه نائب السفير" انجزماكي " والسكرتير الاول " جونثان ورغن " .

وعبرالسفيرالبريطاني في مستهل اللقاء عن سعادته بلقاء رئيس المجلس

الرئاسي واستلام مهامه سفيراً لبلاده في ليبيا .

وأكد السفير" بيكر" على دعم بريطانيا لجهود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني لإنجاح مسار التوافق في ليبيا، مجددا إلتزام بلاده بالعمل

على دعم خطة المبعوث الاممي " غسان سلامة " والتي تفضي إلى انتخابات

رئاسية وبرلمانية، واستعدادها لتقديم المساعدة اللأزمة لتحقيق ذلك.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بالسفير البريطاني متمنياً له التوفيق

في مهامه الجديدة بما يحقق مزيد التعاون ويعزز علاقات الصداقة القائمة ..

مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، داعياً إلى

مساهمة بريطانية أكبر في حل المختنقات السياسية والاقتصادية، متمنياً

عودة سريعة للسفارة البريطانية للعمل بطواقمها كافة من العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس بحضور وكيل وزارة

الخارجية " لطفي المغربي " والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي "

طاهر السني" آخر المستجدات على الساحة الليبية ، إضافة إلى عدد من ملفات

التعاون الثنائي.



( وال )