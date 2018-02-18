مصادر ايرانية: مقتل جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي تحطمت غرب البلاد.



طهران 18 فبراير 2018 (وال)- أعلنت شركة الطيران الإيرانية ، مقتل جميع

ركاب الطائرة التي تحطمت اليوم الاحد أثناء رحلة داخلية جنوب غرب البلاد

والبالغ عددهم "66 " شخصا بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن مسؤول إدارة الطوارئ الإيرانية" بير

كوليوند" قوله إن الطائرة التي كانت في رحلة من طهران إلى ياسوج سقطت في

ضواحي سميرم، بمحافظة أصفهان وقتلى جميع ركابها ، مؤكدا أن "أجهزة

الإغاثة الطارئة في حالة تأهب".

من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في

البرلمان"علاء الدين بروجردي" لوكالة الأنباء الطلابية، أن طائرة هي من

نوع "ايه تي آر". مشيرا إلى أن شهود عيان رأوا وقوع الحادث الجوي.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بالبداية عن اختفاء الطائرة عن الرادات

بعد 18 دقيقة بعد إقلاعها.

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