اقامة ورشة عمل استشارية للصحة من أجل تطوير خطة العمل الوطنية لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في ليبيا .







تونس 18 فبراير 2018 ( وال )- نظمت منظمة الصحة العالمية

بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق مع المركز

الوطني لمكافحة الامراض ورشة عمل استشارية صحية من أجل وضع خطة عمل وطنية

شاملة لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في ليبيا.

وتهدف ورشة العمل التي عقدت بتونس العاصمة إلى إنشاء لجنة تنسيقية

وطنية متعددة القطاعات لتحديد المفاهيم والاستجابات والأسباب والتحديات

في هذا الشأن على المستوى العالمي والإقليمي لاستعراض وتحليل الوضع

الوطني لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وبناء على ذلك وضع

خطة عمل وطنية شاملة تعالج الثغرات والاحتياجات ذات الأولوية.

وقد حضر جلسات الورشة خبراء من المكتب الإقليمي والمكتب العالمي

لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 25 مشاركا من مختلف قطاعات الصحة

البشرية والزراعة وصحة الحيوان والمركز الوطني لمكافحة للرقابة على

الأغذية والادوية والنقابة العامة للصيادلة وممثلون عن بعض المستشفيات

الكبرى والمكتب الدولي للمهاجرين التابع للأمم المتحدة ( IOM).

وقال الدكتور " جعفر حسين " رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا من

خلال التصريحات الافتتاحية إلى إن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد جوهر

الطب الحديث واستدامة المقاومة الفعالة لمضادات الميكروبات هي أزمة يجب

إدارتها بأقصى درجة من الإلحاح .

وأضاف قائلا إذا فشلنا على الصعيد العالمي في معالجة هذه المشكلة يمكن

أن يؤدي إلى وفاة حوالي 10 مليون شخص في عام 2050 ، وأن مقاومة مضادات

الميكروبات لديها أيضا تكلفة اقتصادية باهضة جدا، من الآن وحتى عام 2050

قد تصل إلى 100 تريليون دولار أمريكي إذا لم نتصرف .



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