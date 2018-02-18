تواصل مباريات دوري كرة القدم الخماسية المرحلة الثانية .





بنغازي 18 فبراير 2018 (وال) .. تواصلت مباريات المرحلة الثانية من

دوري كرة القدم الخماسية داخل الصالات المجموعة الأولى بين الفرق

المتأهلة لهذه المرحلة من الاتحادات الفرعية خليج سرت وبنغازي والجبل

الأخضر والفرق هي ، خليج سرت ، خليج اجدابيا ، النصر ، الأهلي ، الأخضر ،

الصداقة.

و أسفر لقاء الخماسيات لكرة القدم الذى جمع فريقى النصر والاخضر

بالصالة الرياضية لنادى النجمةالرياضى بمدينة بنغازى يوم أمس السبت

بالتعادل بنتيجة 6/6 .

واسفر الشوط الاول عن تسجيل فريق الأخضر ثلاثة أهدف مقابل هدف واحد

.. وكانت جماهير نادي النصر في الموعد بالتشجيع لتنتهي المباراة بنتيجة

التعادل 6 اهداف للنصر مقابل 6 أهداف للأخضر.

.. وال بنغازى ...