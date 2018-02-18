انطلاق بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية في بنغازي .





بنغازي 18 فبراير 2018 (وال )-انطلقت بصالة بيوت الشباب ببنغازي

بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية بتنظيم وإشراف الاتحاد الفرعي

للمنطقة الشرقية بمشاركة 103 رياضي من مختلف أندية مدن المنطقة الشرقية

: اهلي بنغازي، الأخضر، المروج، خليج سرت، التعاون، خليج اجدابيا، جامعة

سرت .

وشهدت منافسات البطولة منافسات فئة الأساتذة 1 والأساتذة 2، اعقبها

فئة تحت الناشئين، وأختتمت منافسات البطولة بفئة الكبار .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية منير الشويهدي “ أن تنظيم

هذه البطولة جاء من أجل اكتشاف المواهب الجديدة، واختيار عناصر المنتخب

الوطني الذي سيمثل ليبيا في المحافل والمشاركات الدولية” .

وأضاف الشويهدي أن “بطولة المنطقة الشرقية هي بداية لاكتشاف المواهب،

وترغيب الرياضيين على ممارسة هذه اللعبة؛ حتى يكونوا على جاهزية لتشريف

المنتخب الوطني” .

من جانبه، أوضح مدرب المنتخب الوطني مدرب فريق اهلي بنغازي للقوة

البدنية" طارق مخلوف إن “هذه البطولة بداية الموسم لرياضة القوة

البدنية، وما مشاركة 103 رياضي إلا دليل على أن اللعبة أصبح لها جمهور

وعشاق ومحبين” .

وأضاف مخلوف أن “المنافسة كانت قوية، وتُعتبر من أفضل البطولات وهي

المسابقة الاولى للمنطقة الشرقية في لعبة القوة البدنية .

...( وال ) ...