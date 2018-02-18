قوات الاحتلال تعتقل" 4 " شبان بالقدس المحتلة ، تواصل حصارها للعيسوية وحزما.الأحد ، 18-02-2018 - 10:25:00



القدس 18 فبراير-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم الأحد، أربعة شبان من بلدتي حزما شمال شرق القدس، والعيسوية وسط
المدينة، في حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ووسط حصار عسكري مشدد
ومتواصل منذ 18 يوما للبلدتين، بسبب المواجهات المتواصلة فيهما.
وحسب وكالة الانباء الفلسطينية فقد شملت الاعتقالات من بلدة العيسوية:
محمود محمود، ومحمد مصطفى، وتسليم أمر استدعاء للشاب شادي محيسن، عقب
تفتيش منزله.
كما اعتقلت من حزما بشار سليمان عسكر، ومحمود طلال جودة.
...(وال) ...

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