الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 18 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

* تكاثر للسحب من حين لاخر على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي

، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد ، بينما تميل درجات الحرارة

للدفء اليوم واثناء النهار وانخفاض اثناء الليل والصباح الباكر .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تكاثر من حين لاخر خاصة يوم الغد ، مع احتمال

لسقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (15 -22) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 14) درجة مئوية على مرتفعات

الجبل الغربي.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر ويوم

الثلاثاء على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية

شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد

وتتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (18-22) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 17) درجة مئوية على مرتفعات الجبل

الاخضر وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط

أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ،تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة

ويوم الغد إلى جنوبية غربية على باقي المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين( 20 -25) درجة مئوية ، وتصل إلى (28 ) درجة مئوية على غات ،

وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد. .

* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على تازربو والكفرة ، والرياح جنوبية

شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (20-22) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين

القادمين.

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