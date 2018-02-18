الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الأحد ، 18-02-2018 - 10:14:00



طرابلس 18 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام.
* تكاثر للسحب من حين لاخر على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي
، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد ، بينما تميل درجات الحرارة
للدفء اليوم واثناء النهار وانخفاض اثناء الليل والصباح الباكر .

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تكاثر من حين لاخر خاصة يوم الغد ، مع احتمال
لسقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة إلى
نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (15 -22) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 14) درجة مئوية على مرتفعات
الجبل الغربي.

* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر ويوم
الثلاثاء على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية
شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد
وتتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (18-22) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 17) درجة مئوية على مرتفعات الجبل
الاخضر وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط
أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ،تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة
ويوم الغد إلى جنوبية غربية على باقي المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين( 20 -25) درجة مئوية ، وتصل إلى (28 ) درجة مئوية على غات ،
وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد. .
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على تازربو والكفرة ، والرياح جنوبية
شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (20-22) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين
القادمين.
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