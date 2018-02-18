امريكا تعلن معارضتها فرض حالة الطوارئ في أثيوبيا.





واشنطن في 18 فبراير2018( وال ) - أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها

الشديدة لقرار الحكومة الأثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وذكرت السفارة الأميركية في أديس أبابا في بيان لها أمس أوردته اذاعة

"سوا": "نقر بالقلق الذي عبرت عنه الحكومة الأثيوبية في ما يتعلق بحوادث

عنيفة وسقوط قتلى ونشاطرها إياه، لكننا على يقين أن الرد يكون بمزيد من

الحرية وليس العكس".

وأضافت "نحض الحكومة الأثيوبية بقوة على إعادة النظر في هذه المقاربة

وعلى تحديد وسائل أخرى لحماية الحياة والممتلكات مع الحفاظ على هامش

الحوار الصادق وحتى توسيعه".

وذكرت "إن إعلان حالة الطوارئ يقوض الخطوات الإيجابية التي سجلت مؤخرا

بهدف تأمين مساحة سياسية أكثر انفتاحا تشمل الإفراج عن آلاف السجناء"،

متابعة أن "القيود المفروضة على قدرة الشعب الأثيوبي على التعبير عن نفسه

سلميا تبعث رسالة مفادها أنه لا يتم الاستماع إليه".

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