عميد بلدية بنغازي يجتمع مع مستشارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا .

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بنغازي 18 فبراير 2018 (وال )- اجتمع عميد بلدية بنغازي" عبد

الرحمن العبار " مع السيدة " كلاوديا غزيني " مستشارة المبعوث الخاص

للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع المتعلقة بالوضع الراهن، إلى جانب

تنظيم آلية العلاقة بين بلدية بنغازي والجهات التابعة لها وبعثة الأمم

المتحدة لدى ليبيا .

كما تناول الاجتماع أيضاً تقييم المشروعات التي يقوم بتنفيذها البرنامج

الإنمائي للأمم المتحدة لدى ليبيا (UNDP) في مدينة بنغازي .

...( وال .. بنغازي ) ...