علماء صينيون يطورون لقاحا جديدا يكافح الإنفلونزا.





بكين 18 فبراير 2018 (وال) - أعلنت مجموعة من الباحثين بمعهد ووهان

لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تمكنها من تطوير لقاح

جديد لمكافحة الإنفلونزا من خلال تقنية النانوتكنولوجي.

وقال "تسوي تشيانغ "، قائد المجموعة البحثية، إن لقاح النانو الأنفي يمكن

أن يستهدف مجموعة واسعة من فيروسات الإنفلونزا ويولد استجابات قوية لجهاز

المناعة.

وأوضح " تسوي "في دراستنا، عمل لقاح النانو الأنفي بشكل جيد ضد الإصابة

بفيروسي إتش1إن1 وإتش9إن2 لدى الفئران".

وأضاف "النتائج تشي بأن لقاح جسيمات النانو ( 3إم2إي-آر.إتش.إف) يعد

لقاحا واعدا لا يتطلب الوخز بالحقن ويتم تناوله عن طريق الأنف ويوفر

حماية شاملة من الإنفلونزا".

...( وال ) ..