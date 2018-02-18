امتحانات طب التخدير والعناية الفائقة لنيل درجة الماجستير في بنغازي .الأحد ، 18-02-2018 - 09:30:00



بنغازي 18 فبراير 2018(وال )-أجريت بالمكتبة الطبية بمستشفى الجلاء
للجراحة والحوادث ببنغازي امتحانات الجزء الثاني لنيل درجة الماجستير في
تخصص التخدير والعناية الفائقة .
وتقدم لامتحان الجزء الثاني “ 18 ” مشاركا من اطباء التخدير من
مستشفيات بنغازي ومركز طبرق الطبي .
ويشرف على امتحانات الجزء الثاني، أعضاء هيأة التدريس والأطباء كلية الطب
جامعة بنغازي، بإشراف الدكتور الطبيب الزائر أستاذ التخدير في كلية الطب
جامعة طرابلس الدكتور " عبد المطلب البشير عيسى .
...( وال ..بنغازي ) ...

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