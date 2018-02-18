مستشفى الجلاء : إجراء “803” عملية جراحية في شهر يناير.





بنغازي 18فبراير 2018 (وال)- أفادت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة

والحوادث بنغازي إن المستشفى أجرى “803” عملية جراحية خلال شهر يناير

الماضي .

وقالت إدارة المستشفى إن أغلب العمليات التي أجريت بالعناصر الطبية

والطبية المساعدة كانت عمليات طارئة بمختلف التخصصات المتواجدة في

المستشفى .

وأوضحت إدارة المستشفى أنه رغم كل الجهود الا أن هناك نقص في المستلزمات

الطبية، والادارة تبدل مساعيها للتغلب عليها وتقيم أفضل الخدمات الطبية

للمرضى .

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