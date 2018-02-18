مستشفى الجلاء : إجراء “803” عملية جراحية في شهر يناير.
الأحد ، 18- 02- 2018 - 09:12:00
بنغازي 18فبراير 2018 (وال)- أفادت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة
والحوادث بنغازي إن المستشفى أجرى “803” عملية جراحية خلال شهر يناير
الماضي .
وقالت إدارة المستشفى إن أغلب العمليات التي أجريت بالعناصر الطبية
والطبية المساعدة كانت عمليات طارئة بمختلف التخصصات المتواجدة في
المستشفى .
وأوضحت إدارة المستشفى أنه رغم كل الجهود الا أن هناك نقص في المستلزمات
الطبية، والادارة تبدل مساعيها للتغلب عليها وتقيم أفضل الخدمات الطبية
للمرضى .
...( وال ) ...