مستشفى الجلاء : إجراء “803” عملية جراحية في شهر يناير.الأحد ، 18-02-2018 - 09:12:00



بنغازي 18فبراير 2018 (وال)- أفادت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة
والحوادث بنغازي إن المستشفى أجرى “803” عملية جراحية خلال شهر يناير
الماضي .
وقالت إدارة المستشفى إن أغلب العمليات التي أجريت بالعناصر الطبية
والطبية المساعدة كانت عمليات طارئة بمختلف التخصصات المتواجدة في
المستشفى .
وأوضحت إدارة المستشفى أنه رغم كل الجهود الا أن هناك نقص في المستلزمات
الطبية، والادارة تبدل مساعيها للتغلب عليها وتقيم أفضل الخدمات الطبية
للمرضى .
...( وال ) ...

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