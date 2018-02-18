طاقم تحكيم ليبي يقود يوم الاربعاء مباراة الاياب بين المقاصة
المصري وبطل السنغال بدوري الأبطال .
الأحد ، 18- 02- 2018 - 09:09:00
القاهرة 18 فبراير 2018 ( وال )- يقود طاقم تحكيم ليبي مباراة الاياب
التي تجمع فريق المقاصة المصري وجينيريشن فورت السنغالي يوم الاربعاء
القادم 21 من شهر فبراير الجاري بالقاهرة، ضمن الدور التمهيدي لدوري
الأبطال .
وسيقود طاقم التحكيم الدولي " عصام الجنيني " بمساعدة كل من خالد
أبوالخير ، مساعد أول ، وصلاح الشوجي ، مساعد ثاني ، وعبدالواحد هيداوري
، حكم رابع ، بينما يراقب المباراة محمدي نور الدين من غانا .
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