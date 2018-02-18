تواصل الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير بمدينة غريان .





غريان 18 فبراير 2018 - وال - تواصلت الاحتفالات مساء أمس السبت

بمدينة غريان إبتهاجا بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير.

حيث شهدت شوارع وميادين مدينة غريان الاحتفالات الشعبية من أمام فندق

الرابطة وسط المدينة حيث نصبت منصت الاحتفالات الرئيسية وازدانت الشوارع

والمباني العامة باعلام الاستقلال ، وأطلق المواطنون أبواق سياراتهم

تعبيراً على فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية .

وقدمت فرقة الجميل للمسرح والفنون عرض مسرحي على خشبة كلية العلوم

بجامعة غريان ضمن الفعاليات الفنية التي ينظمها مكتب غريان لهيئة المسرح

والسينما والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام .

ووقف المشاركون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء ثورة السابع عشر من

فبراير .

كما ألقيت العديد من الكلمات ، كلمة المجلس البلدي غريان ألقاها

وكيل ديوان البلدية "نصر الدين الفزاني" ، أسر الشهداء ، ثوار المدينة

، وحرائر مدينة غريان ، وعبرت الكلمات على التمسك بالمبادئ السامية التي

ضحى من أجلها ثوار السابع عشر من فبراير ، وحرصهم على وِحدة الوطن ،

والمصالحة الوطنية ، ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية ، والقبلية ،

والجهوية .

وشاركت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن غريان في الاحتفال بتنظيم

عرض عسكري لكراديس من منتسبي الشرطة القضائية ، وسرايا الثوار ، والفرسان

الشعبيين .

ونُقلت فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة عبر أثير راديو غريان ، وعبر

عدد من القنوات الفضائية الليبية .

.. ( وال غريان ) .