شهيدان بقصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة .





رفح 18- فبراير-2018 (وال) - اعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم

الاحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في القصف الاسرائيلي الذي استهدف

مجموعة من المواطنين الليلة الماضية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وافادت المصادر بوصول جثماني الشهيدين سالم صباح (17عاماً) وعبدالله

أبوشيخة (17عاماً) وهما من حي السلام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح

اليوم الأحد، إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت الليلة

الماضية، بثلاثة قذائف إضافة إلى إطلاق نيران من الرشاشات الثقيلة،

مجموعة من المواطنين في حي النهضة شرق المدينة، مما أدى إلى إصابة

مواطنين بجراح وصفت ما بين حرجة ومتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى

غزة ، وفقدان آخرين، تم العثور على اثنين منهم صباح اليوم ونقلاً إلى

المستشفى .

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قد جددت قصفها لمواقع وأهداف في

قطاع غزة فجر اليوم الأحد، محدثةً أضراراً في ممتلكات ومنازل المواطنين

المجاورة للقصف الصاروخي.

وقال مراسل وكالة "وفا"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع "إف16"،

قصف بثلاثة صواريخ موقعاً على مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى

تدميره بشكل كامل واشتعال النيران في المكان.

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