بعثة نادي التحدي تصل إلى غانا لملاقاة أدوانا ستارز.السبت ، 17-02-2018 - 21:40:00



طرابلس 17 فبراير 2018 (وال)- وصلت مساء أمس الجمعة بعثة فريق التحدي
الأول لكرة القدم إلى العاصمة الغانية أكرا لملاقاة فريق أدوانا ستارز
الغاني يوم الأربعاء القادم في مباراة الإياب ضمن منافسات بطولة الأندية
الافريقية.
وقد باشر فريق التحدي صباح اليوم السبت أولى تدريباته بحضور جميع
اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأولى واللاعبين الذين لم يشاركوا.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح فريق التحدي بنتيجة هدف دون مقابل،
ويأمل التحدي في تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور الثاني من البطولة.
...(وال)...

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