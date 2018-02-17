بعثة الاتحاد تصل إلى نيامي لملاقاة فريق الساحل النيجري.السبت ، 17-02-2018 - 21:43:00



طرابلس 17 فبراير 2018 (وال)- وصلت بعد ظهر اليوم السبت بعثة فريق
الاتحاد الأول لكرة القدم إلى العاصمة النيجرية نيامي قبل الموعد المحدد
بأربعة أيام لمباراة الإياب المرتقبة بين فريق الاتحاد والساحل النيجري
ضمن بطولة كأس الاتحاد الافريقي والتي ستجرى يوم الأربعاء القادم الساعة
السابعة بتوقيت ليبيا.
وضمت البعثة 38 شحصا من بينهم 20 رياضيا فقط، وتم الاستغناء عن عدد من
الرياضيين في هذه المباراة من جانب المدرب الفرنسي "غارزوتو".
وسوف يجري الفريق صباح غد أولى تدريباته بالنيجر.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح فريق الاتحاد بهدف دون مقابل.
...(وال)...

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