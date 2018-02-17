حفل فني منوع يشهده ميدان الشهداء بطرابلس ضمن كرنفال سلام ليبيا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير.



طرابلـس 17 فبراير 2018 ( وال ) - انطلقت مساء اليوم السبت بميدان

الشهداء بطرابلس فعاليات الحفل الفني ضمن كرنفال سلام ليبيا بمناسبة

الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير في ثالث يوم من الاحتفالات

التي تقام هذا العام تحت شعار " مع بعض نبنوها ".

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني وكلمة

اللجنة العليا للاحتفالات التي هنأت الليبيين بالذكرى السابعة لثورة

فبراير.

وقد شهد الحفل الفني لكرنفال سلام ليبيا لوحات فنية جسدت التراث الفني

والموروث الشعبي الليبي الأصيل قدمتها فرق وطنية من مناطق الجنوب

والصحراء والساحل الغربي والشرق وجبل نفوسه والساحل الشرقي.

كما قدمت خلال الحفل الفني فقرات غنائية متنوعة قام بأدائها مجموعة من

الفنانين الليبيين تعبيرا عن الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة.

وشارك في فعاليات الحفل الفرقة النحاسية لموسيقى الشرطة وكذلك فرق

الفنون الشعبية بتقديم عروض فنية، فيما قام سلاح الجو الليبي بطلعات جوية

استعراضية وأطلقت السفن الراسية بميناء طرابلس البحري صفاراتها ابتهاجا

بهذه المناسبة التي يتطلع فيها الليبيون لبناء دولة ليبيا وهي تنعم

بالأمن والسلام والازدهار.

كما شهدت سماء العاصمة طرابلس إطلاق الألعاب النارية تعبيرا عن الفرح

والابتهاج بهذه المناسبة .



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