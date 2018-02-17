ضواحي طرابلس تشهد احتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر منفبراير .





طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - تشهد مختلف الميادين والساحات بمدن

ومناطق ليبيا اليوم السبت السابع عشر من شهر فبراير احتفالات بالذكرى 7

لثورة 17 فبراير حيث ازدانت مختلف المدن والمناطق برايات الاستقلال

وشاركت مختلف شرائح المجتمع في احياء هذه الذكرى .

ففي منطقة غوط الشعال بحي الاندلس تم تخصيص موقع داخل المنطقة تجمع فيه

المواطنون منذ ظهيرة اليوم السابع عشر من فبراير وقد ازدان بالاعلام

الوطنية واللافتات المعبرة والاضواء .

وقدمت عدد من الفرق الشعبية الفقرات الفنية والرقصات المعبرة فيما كان

الفرسان الشعبيون على صهوات جيادهم الاصيلة يقدمون استعراضا يجسد

الفروسية الاصيلة وسط ترديد الأناشيد الوطنية من جميع الفئات والأعمار.

كما شهدت منطقة باب تاجوراء احتفال مماثل حيث توافدت العائلات على

الميدان الذي تزين بالاعلام الوطنية والاضواء الملونة للاحتفال بالذكرى

السابعة لثورة السابع عشر من فبراير .

والقيت في هذه الاحتفالات العديد من الكلمات التي ترحم فيها المتحدثون

على ارواح الشهداء الذين دفعوا ارواحهم الزكية الطاهرة من اجل ان تتحقق

اهداف ثورة السابع عشر من فبراير وان يعم الامن والرخاء ربوع الوطن .

ودعا المتحدثون الى اللحمة الوطنية والمصالحة حيث القلب ينبض باسم

ليبيا وان تبقى ليبيا واحدة آمنة مستقرة .

(وال)