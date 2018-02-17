بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو الليبيين إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا وإعلاء قيم التسامح وتوحيد الصفوف .





طرابلس 17 فبراير 2018 (وال)- وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رسالة الى الليبيين وهم يحتفلون بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من

فبراير دعتهم فيها إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات

وإعلاء قيم التسامح وتوحيد الصفوف والإسهام الفاعل في مسيرة البناء

والتنمية في ليبيا .

وجددت البعثة في الرسالة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي اليوم السبت الحرص على العمل مع الفرقاء كافة في أرجاء

البلاد لإنجاح العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة اليقين .

وأشارت البعثة إلى أن مرحلة اليقين تأتي من خلال إطار دستوري وإجراء

انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالصدقية، والسعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة

الوطنية الشاملة.

(وال)