انطلاق العروض الفنية الاستعراضية على ركح المسرح المفتوح بميدان الشهداء بطرابلس .



طرابلس 17 فبراير 2018 (وال)- انطلقت منذ فليل على ركح المسرح المفتوح

بميدان الشهداء بطرابلس اللوحات الاستعراضية الفلكلورية التي تقدمها عدد

من الفرق الفنية الاستعراضية من عدد من المدن الليبية وذلك ضمن "كرنفال

سلام ليبيا" والاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير .

فقد بدأت الفرق الفنية في تقديم عروضها وفقراتها الفنية في لوحات تجسد

الفن الشعبي والاغاني والرقصات التعبيرية التي تحكي قصصا من الافراح

والمناسبات الاجتماعية .

(وال)