رئيس المجلس الرئاسي يعرب قلقه من التصعيد العسكري حول درنة.



طرابلس 17 فبراير 2018 (وال) - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد العسكري

والتهديدات باجتياح مدينة درنة، داعيا لعلاج الأمر بتعقل وحكمة.

وقال السراج في كلمة اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر

من فبراير، " إن مكافحة الإرهاب إينما وجد هو هدفنا جميعاً، ولكن ذلك لا

يعطي المبرر لتهديد حياة المدنيين العزل ، وتدمير المدن".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي كافة الفرقاء إلى العمل معاً على جمع

الصف، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف

كل الليبيين بحسب تعبيره.

..(وال).