تواصل الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير بمدينة غريان .

غريان 17 فبراير 2018 ( وال ) – تواصلت مساء اليوم السبت الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير في بلدية غريان والتى كانت قد انطلقت مساء أمس الجمعة أمام فندق الرابطة وسط المدينة حيث نصبت منصة الاحتفالات وأزدانت الشوارع والمباني العامة بأعلام الاستقلال .

وشاركت فرقة الجميل للمسرح والفنون بتقديم عرض مسرحي على خشبة كلية العلوم بجامعة غريان ضمن الفعاليات الفنية التي ينظمها مكتب غريان لهيئة المسرح والسينما والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام .

وقد تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء ثورة السابع عشر من فبراير ، ألقت بعدها العديد من الكلمات ، حيث ألقي وكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" كلمة المجلس البلدي ، وتوالت بعد ذلك كلمة أسر الشهداء ، وكلمة بإسم ثوار المدينة ، وكلمة حرائر مدينة غريان ، والتي عبرت جميعها على التمسك بالمبادئ السامية التي ضحى من أجلها الليبيون بكل غالٍ ونفيس في السابع عشر من فبراير 2011 ، وحرصهم على وِحدة الوطن ، والمصالحة الوطنية ، وتتغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية ، والقبلية ، والجهوية .

وشاركت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن غريان في الاحتفال بتنظيم عرض عسكري لكراديس من منتسبي الشرطة القضائية ، وسرايا الثوار ، والفرسان الشعبيين .

ونُقلت فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة عبر أثير راديو غريان وعبر عدد من القنوات الفضائية الليبية .



( وال ،غريان ) .