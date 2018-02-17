رئيس المجلس الرئاسي: معركتنا ضد الإرهاب لم تنتهِ بعد.





طرابلس 17 فبراير 2018 (وال) - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

والوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم السبت، إن المعركة ضد الإرهاب في

ليبيا لم تنتهِ بعد.

وأكد السراج في كلمة اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17

فبراير، أن هناك بؤرا للإرهاب عادت للظهور في العديد من المناطق الليبية

مستفيدة من الانقسام والصراع الدائر في البلاد.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي كافة الفرقاء إلى الكف عن المناورات

السياسية "العقيمة"، والعمل معاً على جمع الصف، وتوحيد المؤسسة العسكرية

والأمنية لمواجهة العدو المشترك، وهو الإرهاب الذي لا يميز بين أحد

ويستهدف كل اللليبين بحسب تعبيره.

وأشاد السراج، بمستوى الاستقرار الأمني وتحسنه الملحوظ في العاصمة

طرابلس وغيرها من المدن الليبية، مؤكدا أن ذلك هو ما جعل حكومة الوفاق

الوطني تتطلع للبدء الفعلي في مرحلة التنمية.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي دور القيادات بالمؤسسات الأمنية

والعسكرية وتضحيات منتسبيها في سبيل بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن،

محذرا بأنهم لن يسمحوا بزعزعة الاستقرار والمساس بأمن العاصمة طرابلس أو

أي مدينة أخرى.

وأشار السراج إلى أن تهديد حياة المدنيين والتعدي عليهم والتصرفات

خارج إطار القانون هي انتهاكات لحقوق الإنسان وتدخل في مسار الجرائم ضد

الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن "سيف" العدالة سيكون

لمرتكبيها بالمرصاد.



..(وال).