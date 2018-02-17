السراج: تحسن الوضع الأمني سرّع بعودة الشركات الأجنبية والسفارات .





طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز

السراج أن حكومة الوفاق الوطني استطاعت بسط الأمن في العديد من مناطق

البلاد ،وهو ما جعل الشركات الأجنبية والسفارات والبعثات الدبلوماسية

العاملة في ليبيا تعود للعمل مجدا في ليبيا .

وأوضح السراج في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر

من فبراير مساء اليوم أن حكومة الوفاق عملت خلال العام الماضي على تقديم

الخدمات الأساسية لكل المواطنين بمختلف المناطق ولم تستثني أي منطقة

مهما كانت الضغوطات والتحديات وبقدر الإمكانيات المتاحة.

وأضاف ان الحكومة تتطلع إلى تحقيق إنعاش حقيقي للاقتصاد والتنمية،

والذي بدأت خطواته العملية باستئناف المشاريع المتوقفة ، وتلبية كافة

الاحتياجات الأساسية ، وتنفيذ الخدمات مع إعطاء أولوية قصوى لمناطق

الجنوب الليبي ، وإعادة أعمار بنغازي وكافة المدن المتضررة .

ونوه السراج إلى أن تفعيل نظام الإدارة اللامركزية الذي وعدنا به هذا

العام سيتم من خلال مجالس البلديات والأدوات الكفيلة لإيصال هذه الخدمات

للمواطن بكفاءة وفعالية .

وأشار الى ان المجلس الرئاسي يواصل مشاوراته لإجراء التعديل

الوزاري والحكومي المناسب في وقت قريب ،مؤكدا بأن اعتماد هذا التعديل

سيكون على معيار الكفاءة لتحسين الأداء ولخدمة كافة ربوع الوطن دون

إقصاء إلى أن ننهي بعون الله الاستحقاق الانتخابي المنشود هذا العام .





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