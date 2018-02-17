السراج يؤكد على ضرورة إنهاء معاناة النازحين والمهجرين .





طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فايز السراج التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة النازحين والمهجرين

وحقهم في العودة إلى ديارهم .

وأوضح " السراج " في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من

فبراير مساء اليوم أن ما يحدث اليوم لأبناء تاورغاء على سبيل المثال لا

يمكن أن يستمر ، وعودتهم يجب أن تتم اليوم قبل الغد ، ونحن لم ولن نوقف

دعمنا لرجوعهم وجميع المتضررين في أي مدينة كانوا .

واضاف " السراج " أن حكومة الوفاق الوطني لا زالت تراهن على حكمة آهالي

مدينة مصراتة بالضغط على القلة الممانعة ، لتحكيم لغة العقل ،قائلا " ان

التاريخ يسجل فكونوا قدوة لليبيين لطي صفحة الماضي وإعلان مصالحة وطنية

حقيقية ".



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