السراج يؤكد على ضرورة إنهاء معاناة النازحين والمهجرين .السبت ، 17-02-2018 - 17:19:00

السراج يؤكد على ضرورة إنهاء معاناة النازحين والمهجرين .

طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني فايز السراج التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة النازحين والمهجرين
وحقهم في العودة إلى ديارهم .
وأوضح " السراج " في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من
فبراير مساء اليوم أن ما يحدث اليوم لأبناء تاورغاء على سبيل المثال لا
يمكن أن يستمر ، وعودتهم يجب أن تتم اليوم قبل الغد ، ونحن لم ولن نوقف
دعمنا لرجوعهم وجميع المتضررين في أي مدينة كانوا .
واضاف " السراج " أن حكومة الوفاق الوطني لا زالت تراهن على حكمة آهالي
مدينة مصراتة بالضغط على القلة الممانعة ، لتحكيم لغة العقل ،قائلا " ان
التاريخ يسجل فكونوا قدوة لليبيين لطي صفحة الماضي وإعلان مصالحة وطنية
حقيقية ".

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