السراج يهنئ الليبيين بذكرى الثورة ويدعو لمصالحة وطنية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.





طرابلس 17 فبراير 2018 (وال) - هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

والوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، الليبيين بالذكرى السابعة

لثورة السابع عشر من فبراير.

وترحم السراج في كلمة ألقاها اليوم بالمناسبة، على شهداء الثورة

والحرب على الارهاب، معربا عن الاعتزاز بتضحياتهم في سبيل بناء دولة

مدنية ديمقراطية تنعم بالأمن والأمان وترعى كرامة المواطن، وتكفل حقوقه.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية حتى

تجتاز البلاد أزمتها الراهنة، مؤكدا أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة يكمن

في المصالحة والوطنية الشاملة وترسيخ قيم التسامح، والاحتكام للشعب حتى

يختار بحرية من يتولى مسؤولية قيادة البلاد.

وقال السراج، " إن العيب ليس في اختلاف المواقف والرؤى ووجهات النظر

فهذا الاختلاف ضرورة بفرضها منطق بناء الديمقراطية المدنية ، بل العيب أن

يتحول هذا الخلاف إلى تنافر ، وكراهية ، وعداء لمن لا يتفق معنا".

وأضاف "أن مجتمعنا في حاجة ملحة إلى تبني ثقافة الحوار، وقبول الاخر،

والتعايش السلمي بين افراده، ومكوناته، مؤكدا أن هناك متسع للجميع في

ليبيا الديمقراطية".

وبيّن أن الأنانية المفرطة لدى البعض، و"التدخلات السلبية من بعض

الدول" تسببت في الخلاف والانقسام بين الليبيين والخسائر الفادحة التي

لحقت بالبلاد على مدى السنوات السبع الماضية، مجددا الدعوة لتلك الدول

بالكف عن تدخلها في ليبيا وأن يرفعوا أيديهم عنها وفق تعبيره.

وأكد السراج أن الوقت قد حان لتحريك الجمود السياسي في البلاد، وأن

تبدأ هذه الخطوة بالاستفتاء على مشروع الدستور والذي حسمت المحكمة العليا

الجدل الدائر حوله.

وطالب مجلس النواب بالإسراع بإصدار قانون الاستفتاء، والالتزام بما نص

عليه الاعلان الدستوري المؤقت، ولايعارضه، وليكون قبول مشروع الدستور أو

رفضه بيد الشعب، لا أن يُمنع هذا الاستحقاق من قلة هدفها عرقلة أي تقدم

سلمي ديمقراطي.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وتركيز

الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام وإنهاء

المبادرات، التي قال إن "الكثير منها أصبح يخدم مصالح شخصية ، واخرى تتم

بإيعاز وأجندات خارجية نتيجتها التلاعب بمصير وطن".

ودعا السراج الليبيين في الداخل والخارج بمختلف انتماءاتهم السياسية

والفكرية أن يتمسكوا بحقهم في التعبير، وتقرير المصير، وأن يكون انتمائهم

فقط لله ، وللوطن.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة والوفاق الوطني بعثة الأمم المتحدة

في ليبيا والمجتمع الدولي توضيح موقفهم من الاستحقاق الدستوري في ليبيا

وتوحيد كافة المسارات السياسية لتقديم الدعم اللازم والمباشر لإجراء

انتخابات نزيهة ، وشفافة هذه العام .

..(وال)..