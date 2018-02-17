ميادين وساحات مختلف مدن ومناطق ليبيا تشهد اليوم احتفالات بالذكرىالسابعة لثورة 17 فبراير .



طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - تشهد مختلف الميادين والساحات بمدن

ومناطق ليبيا اليوم السبت السابع عشر من شهر فبراير احتفالات بالذكرى 7

لثورة 17 فبراير حيث ازدانت مختلف المدن والمناطق برايات الاستقلال

وشاركت مختلف شرائح المجتمع في احياء هذه الذكرى .

كما شارك سلاح الجو الليبي في هذه الاحتفالات بطلعات استعراضية على علو

منخفض حيا من خلالها الشعب الليبي الذي يحيي هذه الذكرى وكله أمل في تخطي

الصعاب التي تواجهه لينطلق في بناء دولته الجديدة دولة العدالة والقانون

والمساواة دولة المؤسسات والحقوق .

ويحيي الليبيون هذه الذكرى وكلهم أمل في أن تتحقق المصالحة الوطنية

وتتغلب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة والقبلية والجهوية .

تجسيدا للحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي، في ظل دولة مدنية

ديمقراطية حديثة ينعمون فيها جميعا بالأمن ، والآمان، وترعى فيها كرامة

المواطن ، وتكفل حقوقه ، ومن أجل واقع افضل ، ومستقبل زاهر لبلادهم .

ويحتفل الليبيون هذا العام بذكرى ثورتهم وهم يتطلعون الى غد افضل والبدء

في مرحلة جديدة شعارها بناء الوطن وتغليب ثقافة التآخي والتواصل والتحاور

والتصالح بين ابناء ليبيا الواحدة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها

ثورة السابع عشر من فبراير في ان تكون حرية المواطن ووحدة ليبيا وعزتها

وكرامتها ووحدة ترابها التي دفع من أجلها الليبيون قوافل من الشهداء

الهدف الذي يجتمع حوله ابناء الوطن غربه وشرقه وجنوبه يدفعهم في ذلك حبهم

لليبيا .





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