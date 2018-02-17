بمشاركة مصرف ليبيا المركزي : اختتام فعاليات المؤتمر العلمي حول أزمة السيولة في ليبيا بتونس .





تونس 17 فبراير 2018 ( وال) - اختتمت بتونس فعاليات المؤتمر العلمي حول

أزمة السيولة النقدية في ليبيا والذي أقيم على مدى يومين بمشاركة مصرف

ليبيا المركزي وأكثر من 20 مؤسسة مصرفية بالإضافة إلى عدد من الخبراء

اقتصاديين .

وناقش المؤتمر الحلول المقترحة لحل أزمة السيولة النقدية والخروج بنتائج

علمية وعملية لحل المشكلة وتوحيد عمل مصرف ليبيا المركزي واتخاذ إصلاحات

اقتصادية عاجلة ودور الاستقرار السياسي في البلاد في حل الأزمة

الاقتصادية والاتجاه نحو العمل بالبطاقة الالكترونية وآلات السحب الذاتي

وتشجيع العمل من خلالها فتح الاعتمادات المستندية لتوريد المواد المختلفة

بشرط ضخ الأموال في المصارف من خلال طرح عديد الأوراق البحثية والعملية

بالمؤتمر .

حيث كانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت اليومين الماضيين لدراسة التحديات

التي تواجه قطاع المصارف في البلاد من شح السيولة النقدية و إيجاد الحلول

الناجعة لإنعاش قطاع الاقتصاد غير مستقر في ليبيا منذ سنوات الذي أثر على

المواطنين والشركات العامة و الخاصة و المؤسسات المختلفة وحركة التجارة

على حد سواء .



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