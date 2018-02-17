بدء الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير بمدينة صبراته .





صبراته 17 فبراير 2018 ( وال) - بدأت الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة

السابع عشر من فبراير في مدينة صبراتة وذلك بإيقاد شعلة ميدان الحرية

ورفع علم الاستقلال وسط المدينة.

وافاد مصدر بالمكتب الإعلامي للمجلس البلدي لمدينة صبراتة في تصريح

لوكالة الانباء الليبية أن الاحتفال الرسمي بداء مساء اليوم السبت في

ميدان الحرية وسط المدينة.

واوضح المصدر ان الاحتفال شارك فيه عميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة

وعضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، والأجهزة الأمنية المتمثلة في مديرية

أمن صبراتة ، والغرفة الميدنية لمحاربة تنظيم الدولة ، والحرس البلدي ،

والدفاع المدني ،وجهاز الإسعاف والطوارئ

كما شارك في الاحتفال أفراد من قوة دعم الأجهزة الأمنية ، وقوة مكافحة

المخدرات ، ومنتسبو حركة الكشافة والمرشدات وجمع غفير من المواطنين.

واضافت المصدر ان الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير ستستمر على

مدى ثلاثة أيام.



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