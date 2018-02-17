المرافق التعليمية تشرع في تسيير شحنات من "الأثاث المعملي" لفائدة ( 16 ) منطقة تعليمية .السبت ، 17-02-2018 - 15:28:00



طرابلس 17 فبراير 2018(وال) - سيرت مصلحة المرافق التعليمية –الأربعاء-
شحنة من الأثاث المعملي لفائدة مدرسة "العقربية " الواقعة في نطاق
المنطقة التعليمية الجميل وذلك ضمن خطتها العامة لتغطية احتياجات المدارس
وتجهيز المعامل المدرسية داخل (16 ) منطقة تعليمية .
وتضمنت الشحنة التي تم تسييرها بإشراف مدير إدارة التجهيزات "محمد بن
طابون" بنوذ الأثاث المعملي لمعامل العلوم بمرحلة التعليم الثانوي إضافة
إلى بعض التجهيزات والمواد التشغيلية .
وأوضح مدير إدارة التجهيزات أن عملية التوزيع تأتي في إطار تغطية العجز
الحاصل في المعامل المدرسية ببعض المدارس وفق كشوفات التوزيع التي يضم
(16 ) منطقة تعليمية بواقع ( 73 ) بنذ أثاث معملي .وهي ( تراغن - غدامس -
الواحات -القطرون -غات - طرابلس - النواحي الاربعة- العزيزية - نسمة -
الجفرة - جادو-سرت - الجميل- تاجوراء - المنطقة التعليمية الجبل الغربي -
أوباري )
من جهته أثنى مدير مدرسة "العقربية " على جهود وزارة التعليم في توفير
احتياجات المدارس لاسيما البعيدة عن مراكز المدن مشيرا إلى أن توفير
المعمل داخل مدرسته سيثري الجانب التطبيقي لمواد العلوم .
يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية تمكنت في وقت سابق من توريد (400)
بنذ أثاث معملي لفائدة مدارس التعليم الثانوي.

...( وال ) ...

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