المرافق التعليمية تشرع في تسيير شحنات من "الأثاث المعملي" لفائدة ( 16 ) منطقة تعليمية .





طرابلس 17 فبراير 2018(وال) - سيرت مصلحة المرافق التعليمية –الأربعاء-

شحنة من الأثاث المعملي لفائدة مدرسة "العقربية " الواقعة في نطاق

المنطقة التعليمية الجميل وذلك ضمن خطتها العامة لتغطية احتياجات المدارس

وتجهيز المعامل المدرسية داخل (16 ) منطقة تعليمية .

وتضمنت الشحنة التي تم تسييرها بإشراف مدير إدارة التجهيزات "محمد بن

طابون" بنوذ الأثاث المعملي لمعامل العلوم بمرحلة التعليم الثانوي إضافة

إلى بعض التجهيزات والمواد التشغيلية .

وأوضح مدير إدارة التجهيزات أن عملية التوزيع تأتي في إطار تغطية العجز

الحاصل في المعامل المدرسية ببعض المدارس وفق كشوفات التوزيع التي يضم

(16 ) منطقة تعليمية بواقع ( 73 ) بنذ أثاث معملي .وهي ( تراغن - غدامس -

الواحات -القطرون -غات - طرابلس - النواحي الاربعة- العزيزية - نسمة -

الجفرة - جادو-سرت - الجميل- تاجوراء - المنطقة التعليمية الجبل الغربي -

أوباري )

من جهته أثنى مدير مدرسة "العقربية " على جهود وزارة التعليم في توفير

احتياجات المدارس لاسيما البعيدة عن مراكز المدن مشيرا إلى أن توفير

المعمل داخل مدرسته سيثري الجانب التطبيقي لمواد العلوم .

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية تمكنت في وقت سابق من توريد (400)

بنذ أثاث معملي لفائدة مدارس التعليم الثانوي.



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