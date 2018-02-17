مدينة سرت تحتفل الليلة الماضية بإيقاد الشعلة إيدانا بانطلاق الاحتفالات بالذكرى 17 للثورة.





سرت 17 فبراير 2018(وال) - احتفلت مدينة سرت الليلة الماضية بإيقاد

الشعلة إيدانا بانطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير

المجيدة .

وقد شارك في الاحتفالية التي انطلقت من جزيرة الزعفران مدخل مدينة سرت

الغربي هذه الجزيرة التي كان ما يعرف بداعش يقوم بصلب عدد من أبناء سرت

في خلال العامين الماضيين .

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت لوكالة الأنباء الليبية أن

مسيرة الاحتفال قد بدأت من جزيرة الزعفران ووصولا إلى ساحة الشهداء بسرت

المركز شاركت فيه عدد من مؤسسات المجتمع المدني وأهالي سرت مصحوبين

بأطفالهم وشبيبة الكشافة والهلال الأحمر الليبي .

كما حضر إيقاد الشعلة إيدانا بانطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة

17 فبراير المجيدة عميد بلدية سرت ومدراء مكاتب الإسكان والمرافق

والتخطيط والاتصالات والأعلام والثقافة ومدير الأمن الوطني بسرت ومعاون

آمر غرفة عمليات سرت العسكرية وجمع كبير من اهالى مدينة سرت وطلاب

المؤسسات التعليمية وجامعة سرت والقوة العسكرية التابعة لغرفة عمليات

حماية سرت العسكرية

وأوضح الناطق الرسمي بالمجلس أن ساحة الشهداء ازدانت بحلة جميلة من رايات

اعلام الاستقلال واللافتات المعبرة عن فرحتهم بالذكرى السابعة لثورة 17

فبراير فيما تزينت شوارع مدينة سرت ولبست حلتها وإظهارها بمظهر الفرحة

بأعلام الاستقلال وتم تنصيب راية كبيرة لعلم الاستقلال بجزيرة الزعفران

وطول الراية أكثر من 15 متر تحمل علم الاستقلال بحجم كبير .



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