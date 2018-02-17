اجتماع للمصالحة بين غريان والمشاشية .





غريان 17 فبراير 2018 - ( وال ) - احتضنت بلدية غريان أمس الجمعة اجتماع

للمصالحة بين غريان والمشاشية ضم كل من مجلس التواصل الاجتماعي ببلدية

غريان ، والمجلس الأعلى لقبيلة المشاشية ، وعدد من أعيان المنطقتين .

واستعرض الاجتماع الذي عُقد بمحلة "الكليبة" بالفرع البلدي بني خليفة

بغريان أهم المعوقات التي تعرقل تحقيق المصالحة الوطنية وسُبل لم الشمل

بين مختلف الأطراف الليبية ، إضافة إلى مناقشة الحادثة الأخيرة التي وقعت

خلال الأيام الماضية بقيام مجموعة مسلحة من قبيلة المشاشية بالرماية على

أحد المواطنين من مدينة غريان وإصابته برصاصتين في ساقيه في محاولة سطو

مسلح للاستيلاء على سيارته أثناء مروره بمنطقة القضامة جنوب غريان .

وقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من أعيان غريان والمشاشية للتنسيق

والعمل على التصدي لكل محاولات العبث بأمن المواطنين وضرب اللُحمة

الوطنية والسِلم الاجتماعي في المنطقة ، والتشديد على ضرورة تسليم

المارقين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي للعدالة .

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس التواصل الاجتماعي "مختار بن يونس" ،

ورئيس المجلس الأعلى لقبيلة المشاشية "الطاهر ضو" ، وعدد من الأعيان

بالمنطقتين .



...( وال غريان )...