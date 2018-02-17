تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.





الخليل 17 فبراير 2018 (وال) - شيع الآلاف من أبناء محافظة الخليل،

اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب حمزة زماعرة (19 عاما)، الذي استشهد

برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل عشرة ايام وتم تسليم جثمانه أمس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " أن المشاركين في موكب التشييع

، الذي طاف عدة أحياء ببلدة حلحول ومدينة الخليل، رفعوا الأعلام

الفلسطينية ، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال

والنساء والشيوخ والمواطنين ، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب

الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

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