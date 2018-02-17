تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.السبت ، 17-02-2018 - 13:20:00



الخليل 17 فبراير 2018 (وال) - شيع الآلاف من أبناء محافظة الخليل،
اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب حمزة زماعرة (19 عاما)، الذي استشهد
برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل عشرة ايام وتم تسليم جثمانه أمس.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " أن المشاركين في موكب التشييع
، الذي طاف عدة أحياء ببلدة حلحول ومدينة الخليل، رفعوا الأعلام
الفلسطينية ، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال
والنساء والشيوخ والمواطنين ، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب
الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا