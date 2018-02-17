الجزائر توقع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



الجزائر17 فبراير 2018 (وال) - وقعت الجزائر أمس الجمعة على البروتوكول

الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب ما ذكره التلفزيون

الجزائري الرسمي.

ووقع على البروتوكول وزير الخارجية عبد القادر مساهل بمقر الوكالة

الدولية للطاقة الذرية بفيينا بحضور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أمانو يوكيا.

وصرح مساهل للتلفزيون الرسمي بأن توقيع الجزائر على البروتوكول الإضافي

يؤكد التزامها بعدم انتشار الأسلحة النووية وتمسكها بعدم انتشار هذه

الأسلحة وأيضا سعيها لنزع الأسلحة النووية، كما يؤكد على حق الدول في

الطاقة النووية السلمية.

وكانت الجزائر انضمت في العام 1994 إلى نظام حظر انتشار الأسلحة النووية

ووقعت في 1997 اتفاقا في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتوقيعها في سبتمبر 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت دورا

بارزا لتعميمها.

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