مناقشة الأوضاع في ليبيا على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن .السبت ، 17-02-2018 - 12:49:00

مناقشة الأوضاع في ليبيا على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن .


ميونيخ 17 فبراير 2018 ( وال )- أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة " غسان سلامة " عن تقديره لتعاون ودعم ألمانيا لليبيا.. جاء ذلك
خلال اللقاء الذي عقده " سلامة " بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية
الألماني الدكتور" جيرد مولر " على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن ، وتركز
النقاش فيه على استعراض الأوضاع في ليبيا.
على صعيد أخر التقى الممثل الخاص" غسان سلامة " بالمدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية الدكتورة " فاتو بنسودة " وذلك على هامش أعمال
مؤتمر ميونيخ للأمن .

وتم خلال اللقاء وفقاً لما ذكرته البعثة على صفحتها الرسمية مناقشة
القضايا المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم .

( وال )

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