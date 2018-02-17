مناقشة الأوضاع في ليبيا على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن .
السبت ، 17- 02- 2018 - 12:49:00
ميونيخ 17 فبراير 2018 ( وال )- أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة " غسان سلامة " عن تقديره لتعاون ودعم ألمانيا لليبيا.. جاء ذلك
خلال اللقاء الذي عقده " سلامة " بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية
الألماني الدكتور" جيرد مولر " على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن ، وتركز
النقاش فيه على استعراض الأوضاع في ليبيا.
على صعيد أخر التقى الممثل الخاص" غسان سلامة " بالمدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية الدكتورة " فاتو بنسودة " وذلك على هامش أعمال
مؤتمر ميونيخ للأمن .
وتم خلال اللقاء وفقاً لما ذكرته البعثة على صفحتها الرسمية مناقشة
القضايا المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم .
( وال )