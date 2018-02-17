مناقشة الأوضاع في ليبيا على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن .







ميونيخ 17 فبراير 2018 ( وال )- أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم

المتحدة " غسان سلامة " عن تقديره لتعاون ودعم ألمانيا لليبيا.. جاء ذلك

خلال اللقاء الذي عقده " سلامة " بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية

الألماني الدكتور" جيرد مولر " على هامش أعمال مؤتمرميونيخ للأمن ، وتركز

النقاش فيه على استعراض الأوضاع في ليبيا.

على صعيد أخر التقى الممثل الخاص" غسان سلامة " بالمدعية العامة

للمحكمة الجنائية الدولية الدكتورة " فاتو بنسودة " وذلك على هامش أعمال

مؤتمر ميونيخ للأمن .



وتم خلال اللقاء وفقاً لما ذكرته البعثة على صفحتها الرسمية مناقشة

القضايا المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم .



( وال )