بحث استعدادت موسم الحج لهذا العام .

جدة 17 فبراير 2018 ( وال ) - قامت لجنة الترتيبات لموسم الحج لعام

1439هـ 2018 . م بعقد سلسلة من الاجتماعات بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وبحضورالجهات ذات العلاقة تركزت حول بحث وتنسيق الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج لهذا العام .

وعبر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس لجنة الترتيبات لموسم الحج لهذا العام "عباس أبوبكر القاضي" عن الشكر العميق لما لمسه من اهتمام من الجانب السعودي والحرص على تذليل الصعاب كافة أمام

حجاج بيت الله الحرام .

يذكر أن زيارة لجنة الترتيبات لموسم الحج لهذا العام برئاسة الأستاذ

"عباس ابوبكر القاضي" رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية "

والدكتور محمد محمد الشريف " مدير إدارة الحج والعمرة والوفد المرفق

للمملكة العربية السعودية جاءت بناء على دعوة وزارة الحج والعمرة

بالمملكة العربية السعودية .

( وال )