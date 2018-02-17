البعثة الأممية تدعو الليبيين الى اعلاء قيم التسامح وتوحيد الصفوف والإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية .

طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات وإعلاء قيم التسامح وتوحيد الصفوف والإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية .

جاء ذلك في بيان للبعثة نشرته اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

كما جددت البعثة في بيانها حرصها على العمل مع كافة الفرقاء في أرجاء البلاد لإنجاح العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة اليقين من خلال إطار دستوري واجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالصدقية والسعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.



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