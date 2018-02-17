منظمة " أنقذوا الأطفال" البريطانية: 350 مليون طفل يعيشون في مناطق حرب .السبت ، 17-02-2018 - 11:02:00




لندن 17 فبراير 2018(وال )- أعلنت منظمة " أنقذوا الأطفال"
البريطانية ان عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات ارتفع
إلى 350 مليون طفل.
وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، في تقرير بعنوان " الحرب على
الأطفال" إن " نحو 165 مليون طفل من إجمالي الـ" 350 " مليون يعيشون في
مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة ".
وأضافت وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الاردنية " بترا " ان " العدد
المذكور يمثل زيادة بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة
الأطفال في العالم مطلع التسعينيات ".
وأرجعت مستشارة معنية بحقوق الإنسان في المنظمة " كارولين أنينغ "
ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات إلى كثرة عدد
النزاعات الحالية وطول فترتها .

( وال )

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