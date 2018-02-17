منظمة " أنقذوا الأطفال" البريطانية: 350 مليون طفل يعيشون في مناطق حرب .







لندن 17 فبراير 2018(وال )- أعلنت منظمة " أنقذوا الأطفال"

البريطانية ان عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات ارتفع

إلى 350 مليون طفل.

وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، في تقرير بعنوان " الحرب على

الأطفال" إن " نحو 165 مليون طفل من إجمالي الـ" 350 " مليون يعيشون في

مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة ".

وأضافت وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الاردنية " بترا " ان " العدد

المذكور يمثل زيادة بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة

الأطفال في العالم مطلع التسعينيات ".

وأرجعت مستشارة معنية بحقوق الإنسان في المنظمة " كارولين أنينغ "

ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات إلى كثرة عدد

النزاعات الحالية وطول فترتها .



( وال )