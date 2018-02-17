فتح باب القبول والتسجيل بأكاديمية الدراسات العليا فرع إجدابيا لنيل درجة الماجستير .









إجدابيا 17 فبراير 2018(وال )- افتتحت أكاديمية الدراسات العليا -

المنطقة الشرقية - فرع إجدابيا باب القبول والتسجيل لطلبة الدراسات

العليا لنيل درجة الماجستير، في عدد من التخصصات.

ويشمل برنامج الدراسات العليا تخصصات: إدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلم

الاجتماع واللغة العربية، والقانون العام، والقانون الجنائي، والعلوم

السياسية.

كما فتح باب التسجيل للطلبة غير المتخصصين NPA ، وذلك بعد اجتيازهم

لاختبارات القبول، وتصفيتهم للمواد الاستدراكية .

وأفاد المسجل العام بالأكاديمية، الأستاذ " عصام يونس " بأنه يتم قبول

وتسجيل جميع المتقدمين من مختلف المدن المجاورة طالما تتوفر فيهم الشروط

والمعايير المطلوبة، ويتم استلام الملفات في مدرسة 17 فبراير وأن آخر

موعد لاستلام الملفات هو يوم 28 فبرايرالجارى 2018م.

( وال )