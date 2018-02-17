قسم التدريب بفرع الهلال الأحمر الليبي بنغازى يطلق مجموعة دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية .







بنغازى 17 فبراير 2018 (وال) - أطلق قسم التدريب بفرع الهلال الأحمر

الليبي بنغازى خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة دورات تدريبية في مجال

الإسعافات الأولية بشكل مجاني استهدفت شرائح المجتمع .

وقدم قسم التدريب بالفرع الطرق الصحيحة والسليمة للتعامل مع أكثر

الإصابات شيوعاً ، وكيفية التعامل معها من إيقاف للنزيف وتبريح حروق

وتثبيت الكسور وحالات الإغماء وغيرها .

وفي هذا السياق، سيطلق قسم التدريب والتطوير بالفرع مبادرته الجديدة

بعنوان " مسعف في كل كلية " لتعم الفائدة على أبناء المدينة كافة .

يشار إلى أن هذه الدورات تأتى من منطلق أن المواطن أصبح يحتاج إلى

الإسعافات الأولية في وقتنا هذا أكثر من أي وقت مضى، نظراً لفقدان حياة

مواطن نتيجة جروح بسيطة لعدم وجود مسعفين طوال طريقه للمستشفى وآخرين

فقدوا الحركة بسبب نقل خاطئ .

( وال )