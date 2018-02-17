على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن : سلسلة لقاءات جانبية تتعلق بالشأن الليبي .



ميونيخ 17 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى

ليبيا ، غسان سلامة، مع وزير الخارجية المصري " سامح شكري " لمناقشة "

آخر التطورات في ليبيا "، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن ،

حسبما أفادت تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء التى أوردت الخبر ، إنه وفقا للبعثة

، سيجري المبعوث الأممي سلسلة لقاءات جانبية تتعلق بالشأن الليبي.

ويحضر سلامة، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدورة

الـ" 54 " لمؤتمر ميونيخ للأمن " ، والذي تستضيفه المدينة الألمانية خلال

الفترة من 16 إلى 18 فبرايرالجارى 2018 بمشاركة عدد كبير من مسئولي

الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية رفيعي المستوى ، وهو المؤتمر الذي

سيكون المحور الرئيسي لأعماله هذا العام هو"مستقبل الاتحاد الأوروبي

كفاعل دولي وعلاقته بالولايات المتحدة وروسيا"، إضافة إلى تناول أهم

التطورات والتفاعلات التي تشهدها ساحة العلاقات الدولية خلال المرحلة

الحالية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والنزاعات

المسلحة التي تشهدها عدة دول عربية .



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