الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : يميل الطقس للإستقرار النسبي على أغلب المناطق مع

تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض المناطق الساحلية والدواخل .



* رأس أجدير حتى الخليج - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق

الساحلية مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة يوم الاثنين ،

والريــاح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ،

ودرجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مـابين (14-18) درجة مئوية وتسجل

ارتفاع بسيط يوم الغد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة الى مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض

المناطق الساحلية والجبلية مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة هدا الصباح

مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفى الصباح الباكر على المنطقة

الممتدة من طبرق حتي اقصي الساحل الشرقي وجنوبهم ، والريــاح شماليـة

غربية الى متغيرة الاتجاه معتدلة الى خفيفة السرعة تتحول ظهر يوم الغد

تدريجيا الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحـرارة القـصوى

تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية وتسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط

وتدريجي خلال اليومين القادمين.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة يوم الاثنين على اقصي

مناطق الجنوب الغربي ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة

السرعة تتحول يوم الاثنين الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون على

غدامس والحمادة شمالية غربية ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مـا بين

(23-17) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف على اغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة

السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (18-21) درجة مئوية

وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.



( وال )