نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ساحل ليبيا .
السبت ، 17- 02- 2018 - 10:16:00
طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم ، والريح شرش
سرعتها مابين (05 - 15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 1.00-3.00)
متر ، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضراب
يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
سقوط امطار متفرقة هذا اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية
وسقوط حبات من البرد احيانا على ساحل الجبل الاخضر وطبرق ، والريح شرش
سرعتها مابين(15 - 25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (
3.00-4.00) متر ويكون يوم الغد ما بين )1.00-3.00) متر ، والبحر هذا
اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم
الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة الى ضعيفة اثناء سقوط المطر.
(وال)