نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 17 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم ، والريح شرش

سرعتها مابين (05 - 15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 1.00-3.00)

متر ، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضراب

يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة الى متوسطة.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

سقوط امطار متفرقة هذا اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية

وسقوط حبات من البرد احيانا على ساحل الجبل الاخضر وطبرق ، والريح شرش

سرعتها مابين(15 - 25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (

3.00-4.00) متر ويكون يوم الغد ما بين )1.00-3.00) متر ، والبحر هذا

اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم

الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة الى ضعيفة اثناء سقوط المطر.



(وال)