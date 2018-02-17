قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على خمسة شبان في الخليل.





الخليل 17- فبراير2018 ( وال) - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة

الماضية، بالضرب المبرح على خمسة شبان، في البلدة القديمة من مدينة

الخليل.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت

بالضرب المبرح على الاشقاء الفلسطينيين الخامسة نينم اشقاء، أثناء

تواجدهم أمام منازلهم في البلدة القديمة من الخليل، مما ادى إلى إصابتهم

برضوض وكدمات.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مدينة

الخليل الشمالي "جورة بحلص" ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات

المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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