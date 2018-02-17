إيطاليا تطرد تونسيا بتهمة الانتماء لداعش.





روما17 فبراير 2018 ( وال)- أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس الجمعة

أنها طردت مواطنا تونسيا يبلغ من العمر "23 عاما" لأسباب تتعلق بـ”أمن

الدولة”، وذلك في أعقاب تلقيها معلومات من سلطات بلاده عبر قنوات التعاون

الدولية بين قوات الشرطة تفيد بأنه “متطرف ينتمي إلى تنظيم داعش”.

واشارت الداخلية الإيطالية إلى أنه بهذا الإجراء يرتفع عدد المبعدين

الاجانب “الذين يدورون في فلك بيئات التطرف” إلى 18 شخصا منذ بداية العام

الحالي، وإلى 255 منذ مطلع يناير 2015.

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