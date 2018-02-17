دراسة علمية : الاكثار من تناول الزبادي يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.





نيويورك17 فبراير2018( وال) - أفادت دراسة علمية حديثة بأن الإكثار من

تناول الالبان "الزبادي" يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

بين الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إلى وجود آثار مفيدة لاستهلاك

الألبان على صحة القلب والأوعية الدموية كون الزبادي يرتبط بشكل مستقل

بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور"جوستين بينديا" أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة

نيويورك "نتائجنا توفر دليلا جديدا مهما على أن اللبن قد يفيد صحة القلب

في إطار نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة

الغنية بالألياف".

وتضمنت الدراسة التي نشرت في عدد فبراير من المجلة الأمريكية لضغط الدم،

أكثر من 55 ألف امرأة تراوحت أعمارهن ما بين 30 - 55 عامًا يعانين من ضغط

الدم المرتفع ونحو 15 ألف رجل تراوحت أعمارهم ما بين 40 - 75 عامًا وطلب

من المشاركين استكمال استبيان بالبريد مكون من 61 بندا عام 1980 للإبلاغ

عن المدخول الغذائي المعتاد في العام السابق.

ووجد الباحثون أن الإكثار من تناول الزبادي ارتبط مع خفض خطر الإصابة

بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء بنسبة 30%، وبين الرجال بنسبة

19%.

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